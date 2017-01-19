اعتقال 12 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، 12 شابا فلسطينيا بالضفة الغربية.

ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الصهيوني ،اعتقلت شابين من مخيم "عسكر" في شمال الضفة الغربية، فيما اعتقلت قوة أخرى 3 شبان من بلدة "عزون" في شرق قلقيلية. كما اعتقلت 3 شبان في قرية "حوسان" في شرق بيت لحم، وشابا آخر من بلدة سلواد برام الله وثالثا من بيت آمربشمال الخليل, بينما شنت حملة مداهمات في بلدة بني نعيم وترقوميا في محافظة الخليل اعتقلت خلالها شابين آخرين. وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية بمدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها تطال عشرات الفلسطينيين.