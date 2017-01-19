الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي

قرر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، التمديد لمدة شهر إضافي لحالة الطوارئ التي فرضت قبل أكثر من عام في أعقاب تصاعد الهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد.

ولم تعلن الرئاسة التونسية عن هذا التمديد غير ان العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي) الذي صدر اليوم الخميس تضمن أمرا رئاسيا بهذا القرار حمل الرقم 3 بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري. وجاء في الأمر الرئاسي أنه "وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) يعلن الرئيس الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية إبتداء من 17 يناير الجاري ولغاية منتصف شهر فبراير المقبل". ويعتبر هذا الأمر الرئاسي "تمديدا لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عدة أشهر". وفرضت السلطات التونسية حالة الطوارئ اعتبارا من 24 نوفمبر 2015 وكانت تجددها لمدد تراوح بين شهر وثلاثة أشهر. وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية من دون إذن قضائي.