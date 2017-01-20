داعش ينفذ عملية إعدام جماعية بمدينة تدمر السورية

قالت مصادر من مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا "إن عناصر تنظيم داعش نفذوا الأربعاء عملية إعدام جماعية شملت 12 شخصا من أبناء المدينة".

ووفقا لما أورده موقع "أرانيوز" الإخباري الخميس، قال الناشط الإعلامي محمد الحمصي "إن عملية الإعدام الجماعية شملت فئات عديدة من المواطنين من مدرسين وموظفين حكوميين، تبين حسب محاكمتهم أنهم موالون للنظام السوري، وعناصر من المعارضة السورية ضمن الجيش الحر من فصائل القلمون الشرقي وجنود من النظام ممن تم أسرهم عندما استعاد التنظيم السيطرة على المدينة منذ قرابة الشهر".

أضاف الحمصي أن "عناصر التنظيم قاموا بإعدام 4 أشخاص في منطقة المسرح الأثري وسط المدينة و4 أشخاص في ساحة المتحف و4 أشخاص في القاعدة العسكرية الروسية في الجمعية الغربية".