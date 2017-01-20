هذا ما يتوقعه بشار الأسد من محادثات أستانة

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، في تصريحات تلفزيونية، إن توقعاته من محادثات السلام المدعومة من روسيا والمقرر عقدها في أستانة عاصمة قازاخستان عبارة عن "آمال ".

وأوضح بشار، في مقابلة لقناة "تي بي أس" اليابانية، أنه يعتقد أن الهدف من محادثات أستانة، هو وقف إطلاق النار والسماح لجماعات المعارضة بالتوصل لاتفاقات مصالحة مع نظامه.

وأضاف الأسد في التصريحات التي نشرت أجزاء منها على حساب الرئاسة السورية على موقع "تويتر"، الخميس: "حتى الآن نعتقد أن أستانة سيكون على شكل محادثات مع المجموعات الإرهابية لوقف إطلاق النار والسماح لها بالانضمام للمصالحات".

وقال الأسد إنه يأمل أن يكون مؤتمر أستانة المقرر عقده الأسبوع المقبل "منبرا لمحادثات بين مختلف الأطراف السورية حول كل شيء" لكنه قال إنه ليس من الواضح ما إذا كان مؤتمر أستانة سيتناول أي حوار سياسي لأنه "ليس واضحا من سيشارك فيه".





