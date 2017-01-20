القضاء على قيادي في تنظيم القاعدة في غارة أمريكية بسوريا

تم القضاء على قيادي في تنظيم القاعدة بضربة جوية أمريكية في سوريا الثلاثاء الماضي، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الامريكية في بيان أمس الخميس.

وكشف البيان، أن الإرهابي يدعى محمد حبيب بوسعدون التونسي، وهو من جنسية تونسية شارك في عمليات خارجية وتم الربط بينه وبين مخططات إرهابية لمهاجمة أهداف غربية، تم القضاء عليه في الضربة التي وقعت قرب إدلب شمال سوريا .وسبق وأن أعلنت الوزارة أنها قضت على قياديين في القاعدة في سوريا، منهم حيدر كيركان، الذي أعلنت القضاء عليه في نوفمبر الماضي في غارة بطائرة دون طيار قرب مدينة إدلب. كما أعلنت في 22 سبتمبر القضاء على خبير تنظيم القاعدة في المتفجرات المواطن الفرنسي ديفيد ديوجون بغارة جوية للتحالف الدولي بالقرب من مدينة حلب.



