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مقتل 33 شخصا في قصف واشتباكات في عدة مناطق بسوريا

  • 20/01/2017
  • النهار اون لاين
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مقتل 33 شخصا في قصف واشتباكات في عدة مناطق بسوريا تحميل الملف

لقي 33 شخصا بينهم أطفال ونسائ حتفهم، في قصف وإشتباكات بين الجيش السوري والمعارضة بمناطق متفرقة بسوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أعلنته لجان التنسيق المحلية المعارضة اليوم الجمعة.

ونقلت مصادر اعلامية، عن اللجان قولها، "إن بلدة مضايا بريف دمشق وعدة مناطق بعين الفيجة بوادي بردى تعرضوا للقصف"،  مشيرة إلى "اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة في غوطة دمشق الشرقية وعدة محاور في وادي بردى". وفي دير الزور، أعلن المرصد السوري، أن تنظيم داعش الارهابي استهدف بقذائف صاروخية مواقع تابعة للجيش السوري في محيط مطار المدينة العسكرية .وأشار المرصد، إلى تعرض عدة أحياء بالمدينة والمنطقة الواقعة غرب مطارها العسكري وبلدة حطلة في ريفها الشرقي إلى قصف من قبل القوات السورية.

موضوع : مقتل 33 شخصا في قصف واشتباكات في عدة مناطق بسوريا
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