مقتل 4 جنود عراقيين في هجوم لداعش بمحافظة الأنبار

قتل4 جنود عراقيين بينهم ضابط في هجوم مسلح نفذه اليوم الجمعة، عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على دورية للجيش غرب محافظة الأنبار غرب العراق.

وقال مصدر أمني عراقي، أن عناصر من داعش، هاجموا دورية تابعة للجيش العراقي في منطقة الكيلو 180 غرب الأنبار على الطريق السريع مما أدى إلى مقتل 3 جنود وضابط برتبة رائد. من جهة أخرى عثرت القوات العراقية خلال عمليات تحرير منطقتي الصكرة و الزاوية في الأنبار على "معسكر للتدريب تابع لتنظيم داعش، وقامت بحرق جميع محتوياته كما قضت على عددا من عناصر التنظيم. وأشار بيان لوزارة الدفاع العراقية، إلى أن المعسكر كان يستخدم من قبل عناصر تنظيم داعش للتدريب على تنفيذ العمليات الانتحارية وعمليات التفخيخ والتفجير وأن أغلب العمليات التي استهدفت قضاء حديثة غرب الأنبار كانت تنطلق منه.



