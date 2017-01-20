مقتل 5 جنود أتراك في هجوم لداعش شمال سوريا

قتل 5 جنود من الجيش التركي على الأقل وأصيب 9 آخرين بهجوم شنه تنظيم داعش بسيارة مفخخة قرب مدينة الباب شمال سوريا، اليوم الجمعة، حسبما أعلنه الجيش التركي.

وكشف ذات المصدر، بأن سيارة مفخخة انفجرت، بعد ظهر اليوم الجمعة، بجوار نقطة تجمع لجنود أتراك بالقرب من مدينة الباب شمالي سوريا. وذكر ذات المصدر، أن هذا الهجوم جاء في وقت تحاول فصائل المسلحة المدعومة من تركيا منذ نحو اسبوعين السيطرة على الباب رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بها. وتتواجد القوات التركية في شمال سوريا في إطار عملية "درع الفرات" العسكرية وبالتعاون مع الجيش السوري من أجل تطهير كامل المنطقة الحدودية مع تركيا من جميع الإرهابيين وطردهم.