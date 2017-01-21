بالفيديو والصور... إنتحاريان يفجيران نفسيهما في مدينة جدة بالسعودية

أقدم إنتحاريين على تفجير نفسيهما، صباح اليوم السبت، أثناء إقتحام قوات الأمن السعودية، ومنزلا كان يختبئ فيه مجموعة من الإرهابيين في شارع يدعى الحرزات الواقع بمدينة جدة.

وقالت وسائل إعلام سعودية، نقلا عن شهود عيان، إن قوات الأمن السعودية، بعد محاصرتها المنزل الذي كان يختبئ فيه الإرهابيين ومطالبتهم بتسلم أنفسهم، الأمر الذي رفضه الإرهابيين، ودخلوا في إشتباكات بينهم، قبل أن يقدم إثنين من الإرهابيين على تفجير نفسيهما. ولم تعلن وزارة الداخلية السعودية حتى الآن تفاصيل عن العملية، فضلا عن ضحايا التفجيرين في صفوف قوات الأمن. ويؤكد الفيديو، الذي نشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وقوع إشتباكات بين الأمن السعودي والإرهابيين، وتفجير إرهابيين نفسيهما.