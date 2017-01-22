مقتل 3 من عناصر القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار وسط اليمن

لقي ثلاثة من مسلحي تنظيم القاعدة حتفهم في غارة جوية لطائرة بدون طيار استهدفت مركبة للتنظيم في مديرية الصومعة محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت مصادر إعلامية أمس السبت أن الغارة التي استهدفت المركبة اثناء مرورها في الخط العام أدت إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم ثلاثة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية باستمرار مروحيات الأباتشي في استهداف تجمعات ومواقع مسلحي الحوثي في منطقة ميدي وحرض في محافظة حجة. وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أعلنت مقتل قيادي في حرس الرئيس السباق على عبدالله صالح ويدعى علي محمد علي غشام مع عدد من مرافقيه، جراء غارة لمقاتلات التحالف العربي في محافظة صعدة شمال اليمن , قرب نجران السعودية .