بالصور... إحباط تفجير إنتحاري داخل مقهى في لبنان

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن فريق من المخابرات اللبنانية تمكن من إحباط تفجير إنتحاري كان يستهدف مقهى بشارع الحمراء في العاصمة بيروت، مساء أمس السبت.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الأحد، أن فريق من المخابرات أحبط التفجير الإنتحاري قبل وقوعه، موضحة أن الإنتحاري الذي القت القبض عليه هو شاب من جنسية فلسطينية يدعى "عمر العاصي" ويبلغ من العمر 18 عاما. وأشارت، إلى أنه كان يخفي الحزام الناسف تحت سترته وهم بتفجيره داخل مقهى "الكوستا" بشارع الحمراء، الذي كان يعج بالأشخاص، قبل أن تتمكن المخابرات من توقيفه ونقله إلى السلطات المعنية لإجراء تحقيق معه.