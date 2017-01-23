الكويت تعلن حالة الطوارئ بعد تسرب الغاز في حقل نفطي

أعلن الناطق باسم شركة نفط الكويت مناحي العنزي، مساء أمس الأحد، حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في حقل بمنطقة المقوع جنوب غرب البلاد.

وقال العنزي، الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة في الشركة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "الفرق المعنية في الشركة تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات التي نتبعها في مثل هذه الحالات". وأضاف، أن "الشركة لم ترصد أي قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع الحادث".