عودة 4 آلاف نازح إلى المناطق المحررة شرق مدينة الموصل بالعراق

عاد أكثر من 4 آلاف نازح عراقي من مخيمي حسن شام والخازر إلى حي كوكجلي المحرر بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وقال مسؤول مخيمات وزارة الهجرة العراقية مصطفى حامد، في تصريح صحفي مساء أمس الأحد، إن 4078 نازحين كانوا في مخيمي حسن شام والخازر شرق الموصل عادوا إلى مناطقهم المحررة في الساحل الأيسر، مشيرا إلى أن 2675 نازحا كانوا في مخيم الخازر و1403 نازحين في مخيم حسن شام. وأضاف إن غرفة عمليات الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة العراقية خصصت حافلات لنقل النازحين ووفرت شاحنات لنقل الأثاث، وتم توزيع سلال غذاء سريع ووجبات على النازحين خلال عودتهم لمناطقهم المحررة. وكان تعداد النازحين العراقيين بلغ 181 ألف شخص من محافظة نينوي وقضاء الحويجة بكركوك شمالي العراق منذ انطلاق عمليات "قادمون يا نينوى" في 17 أكتوبر الماضي، وتم توزيعهم على مخيمات الوزارة في محافظات إقليم كردستان العراق وجنوب الموصل وشمال تكريت وكركوك.