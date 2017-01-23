انطلاق إجتماع أستانة بكازاخستان لتعزيز الهدنة السارية في سوريا

انطلقت، اليوم الاثنين بالعاصمة الكازاخستانية أستانة، المحادثات بين الفرقاء السوريين، تحت رعاية موسكو وأنقرة و طهران، بهدف تعزيز الهدنة السارية منذ قرابة شهر في البلاد، وتمهيد الطريق لإعادة بعث محادثات جنيف للسلام مطلع فيفري المقبل.

وافتتحت الجلسة الأولى العلنية للمفاوضات فور وصول جميع الوفود المشاركة في المباحثات. وقال وزير الخارجية الكازاخستاني، في كلمة له نيابة عن رئيس البلاد، إن "الوضع المعقد في سوريا يجذب الانتباه العالمي وهو ما ينبغي عليه الاعتراف بأن سفك الدماء المستمر في سوريا والذي استمر لنحو 6 سنوات لم يأت إلا بالمصائب على هذه المنطقة بأسرها والتي تعتبر تقاطع حضارات وثقافات مختلفة". وأضاف، أن كازاخستان "مهتمة" بتعزيز ونشر السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا الاجتماع "تعبير واضح" عن جهود كازاخستان الدولية المبذولة نحو تحقيق التسوية السلمية للأزمة السورية.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن بلاده تعتقد أن" الحل الوحيد للأزمة السورية يمكن التوصل إليه من خلال التفاوض وذلك بناء على الثقة المتبادلة والتفاهم"، موضحا أنه "من أجل تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، قامت كازاخستان بتخصيص أكثر من 700 ألف دولار أمريكي وتقديم 500 طن من المساعدات الإنسانية للمساهمة في حل مشاكل اللاجئين السوريين". وأعرب عن ثقته أن محادثات السلام سوف تقدم ظروفا مناسبة لكل الجهات المعنية لتتمكن من إيجاد حل مناسب للأزمة السورية، وذلك في إطار اتفاق حوار جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، متمنيا في الوقت ذاته لكافة الوفود المشاركة في المفاوضات بأن تكون مفاوضات "فعالة" و"مثمرة". وكانت وزارة خارجية كازاخستان، قد أعلنت، أمس الأحد، أن مباحثات التسوية السورية أستانة ستجري على مدى يومين خلف أبواب مغلقة.

وقد قادت موسكو وأنقرة خلال الأيام الماضية، جهود التحضير لهذا الاجتماع الذي يهدف أساسا إلى "تعزيز" الهدنة التي تم التوصل إليها في 30 ديسمبر المنصرم مع المجموعات المسلحة غير المصنفة كتنظيمات إرهابية، ووقف القتال في البلاد بشكل نهائي، الامر الذي سيوفر الأرضية المناسبة لاستئناف محادثات جنيف للسلام.