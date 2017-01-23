القضاء على 65 إرهابيا من داعش شمالي سوريا

ذكرت هيئة الأركان التركية اليوم الإثنين، أن الجيش التركي قضى على 65 إرهابيا ينتمون الى تنظيم داعش الإرهابي في مدينة "الباب" شمالي سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الجيش التركي ،أنه تم قصف 194 هدفا للإرهابيين بينهم ملاجىء ومواقع دفاع ومراكز قيادة وأسلحة ومركبات. وقصف التحالف أيضا أهدافا لداعش في مناطق أخرى، ودمر دبابة ومركبة محملة بالأسلحة و3 مركبات أخرى ومدفع هاون. كما تم تدمير إجمالي 3113 عبوة ناسفة بدائية الصنع و55 لغما منذ بداية العملية وفقا للجيش التركي.