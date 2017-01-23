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القضاء على 65 إرهابيا من داعش شمالي سوريا

  • 23/01/2017
  • النهار أون لاين
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القضاء على 65 إرهابيا من داعش شمالي سوريا تحميل الملف

ذكرت هيئة الأركان التركية اليوم الإثنين، أن الجيش التركي قضى على 65 إرهابيا ينتمون الى تنظيم داعش الإرهابي في مدينة "الباب" شمالي سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الجيش التركي ،أنه تم قصف 194 هدفا للإرهابيين  بينهم ملاجىء  ومواقع دفاع  ومراكز قيادة وأسلحة ومركبات.  وقصف التحالف أيضا أهدافا لداعش في مناطق أخرى، ودمر دبابة ومركبة محملة بالأسلحة  و3 مركبات أخرى ومدفع  هاون. كما  تم تدمير إجمالي 3113 عبوة ناسفة بدائية الصنع و55 لغما منذ  بداية العملية  وفقا للجيش التركي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : القضاء على 65 إرهابيا من داعش شمالي سوريا
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