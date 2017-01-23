طائرة عسكرية أجنبية تقصف تجمعاً لداعش في ليبيا

قصفت طائرة عسكرية أجنبية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، تجمعاً لتنظيم داعش في وادي ميمون جنوبي مدينة زليتن الواقعة على الساحل الغربي لليبيا، على مسافة 150 كم تقريبًا شرق العاصمة طرابلس، حسبما أفاد به مصدر عسكري في الغرفة المشتركة بمصراتة.

وأضاف المصدر، أن القصف كان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وسمع أهالي المنطقة دوي القصف. ولم يوضح المصدر الخسائر التي لحقت بعناصر التنظيم الإرهابي. للإشارة، فقد قصفت واشنطن معسكرات لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا الخميس الماضي، ما اسفر عن مقتل 10 عناصر من التنظيم الإرهابي حسبما افاد به مسؤول عسكري أمريكي.