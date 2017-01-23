الطيران الروسي يقصف أهدافاً لداعش قرب دير الزور السورية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن 6 قاذفات روسية وجهت ضربات جوية إلى مراكز قيادة ومستودعات أسلحة وذخيرة لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي قرب دير الزور السورية.

وأضاف ذات المصدر، أن وسائل الرقابة الموضوعية أكدت إصابة الأهداف المحددة ، موضحا أن القاذفات من طراز "تو – 22 أم 3" دخلت أجواء سوريا عبر أجواء إيران والعراق.للإشارة، كانت 6 قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى قد قامت السبت الماضي، بقصف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور، وأصابت أهدفها بدقة، بما في ذلك قواعد التنظيم الإرهابي ومخازن أسلحته وتجمعات مسلحيه وآلياته المدرعة في محافظة دير الزور شرق سوريا.



