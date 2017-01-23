العثور على 220 جثة لتونسيين في ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية، أن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أكد أنه تم العثور على أكثر من 220 جثة لإرهابيين تونسيين في مدينتي صبراتة وسرت اللتين شهدتا معارك ضد عناصر التنظيمات الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبد الكبير، أنه تأكد أن هذا العدد لجثث تونسيين وفقا إلى وثائق أجهزة الأمن الليبية، ومعلومات موثوقة لمسؤولين محليين ليبيين ونشطاء يتابعون هذا الملف. من جهته، نفى الناطق باسم النيابة العامة التونسية سفيان السليطي، أن تكون النيابة العامة تلقت أي إشعار في هذا الغرض، مشيرًا إلى أنه بتقديم عبد الكبير، للوثائق التي قال إنها بحوزته فإن النيابة العامة ستتعامل مع الموضوع بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.