بالفيديو.. الباجي قايد السبسي يرد على شائعة بيع سيارة رئاسية تاريخية

أطل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في شريط فيديو الاثنين، ليرد على المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام، بشان عزم الرئاسة بيع سيارة تاريخية، كانت تعود للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. ودعا السبسي، الذي ظهر في الفيديو قرب السيارة التي كانت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية أهدتها لبورقيبة، إلى الابتعاد عن نشر مثل هذه الإشاعات وعدم إلهاء الشعب بـمشاكل فارغة، وقال يمكن أن تلومونا على الكثير من الأشياء، لكن الغباء السياسي ليس من بينها، ومن يريد أن يعاين السيارة فليتفضل، مضيفا إذا لم نستطع الحفاظ على أشياء كهذه فكيف يمكن لنا أن نحافظ على أمن تونس. وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن الفيديو يأتي بعد أن كانت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام، تناقلت خبرا مفاده أن رئاسة الجمهورية، تعتزم بيع سيارة رئاسية تاريخية من نوع رولز رويس قطع غيار.