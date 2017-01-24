العراق .. قناص بريطاني يقتل 3 دواعش برصاصة واحدة

كشفت تقارير صحافية بريطانية، نجاح قناص بريطاني بالموصل في اصطياد ثلاثة دواعش دفعة واحدة برصاصة واحدة، في عملية لا تتجاوز حظوظ نجاحها حسب خبراء عسكريين 1 على مليون محاولة .

ونقلت ديلي ميل البريطانية، أن قناصا من القوات الخاصة البريطانية، نجح في قتل ثلاثة مسلحين من داعش في مدينة الموصل، لمنعهم من إعدام عشرات المدنيين من النساء والأطفال الهاربين من المعارك.

وحسب التقرير، أطلق أحد القناصة رصاصة من بندقيته "اركتيك وارفير ماغنوم" الخاصة رصاصة من عيار 338 من طراز ماغنوم الفتاكة من مسافة تقترب من الكيلومترين، 1800 Arctic Warfare Magnum مترا تحديدا.

وأصابت الرصاصة المخترقة، المسلح الأول في رأسه مباشرة لتخترقه إلى صدر الثاني الذي كان وراءه تماما، قبل أن تلعب الصدفة دورها، إذ ارتدت بعد اختراقه من أحد الجدران لتصيب المسلح الثالث في الرقبة أيضا.