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الإعلام التركي يؤكد وجود قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

  • 24/01/2017
  • النهار أون لاين
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الإعلام التركي يؤكد وجود قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا تحميل الملف

كشفت الصحيفة التركية "صباح ديلي" أن الولايات المتحدة أنشأت قاعدة عسكرية في مدينة الحسكة السورية.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام مختلفة استنادا إلى مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت القاعدة في الحسكة التي تخضع معظم أحيائها لسيطرة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي.

وتقع المدينة في شمال شرق سوريا على مقربة من الحدود مع تركيا والعراق، حيث تبعد 70 كيلومترا عن تركيا و 50 كيلومترا عن العراق. وذكرت مصادر أن واشنطن أرسلت 800 عسكري إلى هذه القاعدة. 

 

موضوع : الإعلام التركي يؤكد وجود قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
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