الكيان الصهيوني يعتقل 13 فلسطينيا خلال مداهمات في الضفة الغربية

أعتقلت قوات الكيان الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا فلسطينيا على الأقل، خلال مداهمات لعدة مناطق في الضفة الغربية فجرا، حسبما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

ومن ناحية أخرى-يضيف ذات المصدر- أطلقت قوات الكيان الصهيوني، صباح اليوم، النار تجاه الأراضي الزراعية شرق حي العمور ببلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أطلقت زوارق الطيان، النار تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر بمحافظتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، ولم يبلغ عن إصابات.



