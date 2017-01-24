استئناف محاكمة معتقلي اكديم ايزيك اليوم الثلاثاء أمام محكمة الإستئناف بالرباط

ذكرت تقارير إعلامية أنّ محكمة الاستئناف للرباط بمدينة سلا المغربية وبعد "مداولات متكررة" في جلسة أمس الإثنين لمحاكمة المعتقلين السياسيين الصّحراويين مجموعة "اكديم ازيك" والتي استغرقت وقتا طويلا قرّرت تأجيل الجلسة الى نهار اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية، في تقرير لها ليلة أمس أنه "في خطوة تنم عن تحكم الأجهزة الالستخباراتية المغربية في مجريات الملف استغرقت المحكمة وقتا طويلا في المداولات المتكررة قبل أن تعلن رفع الجلسة". جدير بالذكر فإنّ، المحكمة المذكورة وفي ظل تعذر حضور المعتقل السياسي محمد الأيوبي نتيجة حالته الصحية المتدهورة قررت عزل ملفه عن باقي ملفات المعتقلين وتأجيل النظر فيه إلى تاريخ 13 من مارس القادم.

وكانت المحاكمة التي انطلقت صباح امس قد تميزت بفرض حصار قمعي مشدد على مداخل ومحيط محكمة مدينة سلا المغربية ومنع المتضامنين الصّحراويين من حضور جلسة المحاكمة وإغراق مقرها بالعديد من البلطجية الذين تمت الإستعانة بهم من طرف الأجهزة المغربية "للتّشويش على سير الجلسات وترهيب الصّحراويين" تضيف الوكالة الصحراوية للانباء.

وذكرت الوكالة على سبيل المثال إقدام قوات القمع المغربية بمحاصرة الوقفة التي نظمها المتضامنون الصحراويون أمام مقر المحكمة وهي الوقفة التي شهدت العديد من حالات الاعتداء المباشر على المتظاهرين الصحراويين ورشقهم بالقنينات والحجارة وتهديدهم بالتصفية الجسدية والسب والشتم والكلام النابي. كما طالت حملة الإعتداءات اشخاص كانوا داخل قاعة الجلسات من بينهم عبد الله السباعي أخ المعتقل السياسي أحمد السباعي الذي تعرض لاعتداء جسدي خطير من طرف أفراد من الشرطة المغربية وذلك بعد ترديده للعديد من الشعارات الوطنية الصحراوية داخل قاعة الجلسات.