قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة بغداد

انفجرت صباح اليوم سيارة مفخخة وسط العاصمة بغداد، ما اسفر عن سقوط 6 أشخاص بين قتيل وجريح، حسب ما أفاد به مصدر في الشرطة العراقية.

ونقلت السومرية نيوز حديث المصدر الأمني: أن "التفجير وقع في منطقة النهضة وسط العاصمة، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح واحتراق عدد من السيارات"، مبينا أن "هذه الحصيلة أولية وقابلة للزيادة". وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى مستشفى قريب من مكان التفجير والجثتين الى الطب العدلي".