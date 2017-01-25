الكويت تصدر حكما باعدام 7 اشخاص شنقا بينهم عضو في الأسرة الحاكمة

أصدرت النيابة العامة بالكويت، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا في حق 7 أشخاص بينهم عضو في الأسرة الحاكمة و3 نساء، لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه تم الموافقة صباح اليوم الأربعاء على تنفيذ حكم الإعدام شنقا في حق الأشخاص الـ 7. وأضاف، أن الأشخاص الذين سيتم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، هم عضو في الأسرة الحاكمة المدعو فيصل عبد الله الجابر بسبب تورطه في جريمة قتل، و3 نساء ومصريين ورجل من البنغلاديش لتوطهم جميعا في قضايا إجرامية مختلفة.