مقتل وإصابة 40 شخصا جراء إنفجار سيارة مفخخة ببغداد

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 30 أخرون، اليوم الاربعاء، في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد.

وصرح مصدر أمني عراقي، أن سيارة مفخخة يقودها إنتحاري انفجرت بالقرب من ساحة الرصافي بشارع الرشيد وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين. كما أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق، في منطقة التاجي شمال بغداد، اليوم، إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح. وفي منطقة النهروان بجنوب شرق بغداد، قتل مدني وأصيب 3 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة.

ومن جهة أخرى، أعلن مصدر أمني عراقي عن تدمير معسكر لتنظيم داعش الارهابي في قصف لطيران التحالف الدولي في مدينة القائم غرب الأنبار في غرب العراق، مضيفا، أن القصف أسفر كذلك عن مقتل 18 من عناصره. وفي الموصل، شنت القوات العراقية بإسناد من التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع تنظيم داعش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل تمهيدا لاقتحامه. وذكر مصدر أمني، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، تقوم حاليا بقصف مواقع داعش بالأسلحة الثقيلة لإضعاف دفاعات التنظيم.