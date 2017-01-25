طائرات روسية تقصف أهدافا لداعش في دير الزور السورية

قصفت 6 قاذفات روسية بعيدة المدى اليوم الأربعاء، أهدافا لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور السورية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.

وكشف ذات المصدر، أن 6 قاذفات بعيدة المدى من نوع "تو-22أم 3" أقلعت اليوم الأربعاء، من مطار في أراضي روسيا، ووجهت بعد عبورها أجواء إيران والعراق ضربة جوية، لأهداف تابعة لإرهابيي داعش في محافظة دير الزور. وأضاف البيان، أن الغارة الروسية الجديدة استهدفت مركزي قيادة للمسلحين ومستودعات للأسلحة والذخيرة والآليات العسكرية، موضحا إلى أن وسائل الرقابة الموضوعية أثبتت إصابة كل الأهداف المحددة.وأوضح أن مقاتلتي "سو-20 اس ام" و"سو-35 اس" أقلعتا من مطار "حميميم"، قامتا بدعم العملية.