زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال مصر

ضرب زلزال قوته 5.5 درجات على مقياس ريشتر، شمال مصر، مساء اليوم الاربعاء، وفق ما اعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط ،عن رئيس المعهد حاتم عودة، سكان منطقة شمال مصر شعروا بالزلزال، الذي حدد مركزه في شرق جزيرة كريت قي البحر المتوسط، مشيرا الى ان هذه المنطقة من المناطق النشطة زلزاليا، وأن هذه الهزة حدثت بعمق 35 كيلومترا. وكانت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريشتر، ضربت يوم السبت الماضي، عددا من المحافظات المصرية، لكن دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.