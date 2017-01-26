بالصور .. استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد شاب مقدسي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، بحجة محاولة دهس، قرب مستوطنة "آدم" شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية نقلا عن شهود عيان إن مركبة الشاب اصطدمت بمحطة لنقل الركاب، فيما ادعت قوات الاحتلال وجود محاولة لتنفيذ عملية دهس ضد جنودها الذين كانوا يتواجدون في المحطة، زاعمة العثور على سكين بحوزة الشهيد.

وبحسب المصادر فإن جنود الاحتلال تركوا الشاب ينزف عقب إصابته بجراح، دون أن يتم تقديم العلاج الطبي له، حتى فارق الحياة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الاسرائيلي مساء الأربعاء، إصابة فلسطيني برصاص قواته، بدعوى محاولته إطلاق النار على قوة للجيش في موقع حراسة، شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن فلسطينيا أصيب بجروح، "إثر الرد عليه بعد أن ارتكب اعتداء بإطلاق النار باتجاه موقع حراسة (تابع للجيش) قرب بلدة عابود (شمالي الضفة)".

ووفق البيان "تم العثور داخل السيارة التي كان يستقلها الفلسطيني على سلاح من نوع كارلو(سلاح رشاش تصنيع محلي)".

من جهتهم أفاد شهود عيان، بأن تجمعا لعدد كبير من آليات الجيش الإسرائيلي شوهد على مدخل بلدة "عابود" بعد إطلاق النار على شاب فلسطيني بزعم إطلاقه النار على حاجز عسكري.