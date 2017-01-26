القطار بين شرق حلب وغربها يستأنف نشاطه

استقل مئات من السوريين الأربعاء، القطار بين شرق حلب وغربها للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام .

واستأنف القطار نشاطه بعدما استعادت القوات الحكومية شرق حلب الذي كان في أيدي الفصائل المعارضة إثر حصار استمر أشهرا.

انطلق القطار من محطة جبرين (شرق) إلى محطة بغداد (غرب) بعدما استقله رجال ونساء وأطفال شاهدوا الشطر الشرقي من المدينة بمبانيه المدمرة في غالبيتها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية نجيب فارس، أنه "سيتم يوميا تسيير أربع رحلات بين محطة بغداد ومحطة جبرين ويمكن في كل رحلة نقل 600 راكب".