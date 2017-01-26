بالصور .. وفاة زوجة سلمان العودة وابنه في حادث مرور

توفيت زوجة الشيخ سلمان العودة وأحد أبنائه، في حادث سير في السعودية مساء الأربعاء .



وكتب موقع akhbaar24 أن الحادث وقع على طريق الفيضة شمال الطائف. وأضاف أن السيارة التي كانت تقلهم اصطدمت بشاحنة.

وقال موقع سبق السعودي إن عددا آخر من أفراد العودة أصيبوا خلال الحادث الذي وقع على أحد الطرقات بمنطقة الرياض.

وغرد الإعلامي السعودي عبد الله المديفر، على حسابه في "تويتر": "أحر التعازي للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادث مروري.. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وسارع دعاة إلى تعزية الشيخ العودة، حيث غرد الداعية محمد العريفي: "لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لهم وارحمهم، واربط على قلب الشيخ وأسرته، واجعل هذا المصاب رفعة في درجاتهم".وأضاف الشيخ عائض القرني: "أسأل الله باسمه الأعظم أن يتغمّدهم برحمته وأن يحسن عزاء أخينا د. سلمان العوده وأهله وذويه".

وكتب الدكتور سلمان العودة، رسالة قصيرة إلى زوجته بعد ساعات من وفاتها قائلا: "حين رحلت، أدركت أني لا أستحقك، اللهم في ضيافتك وجوارك".