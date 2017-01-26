Facebook Twitter Google+

أصيب 3 مدنيين، مساء أمس الأربعاء جراء انفجار سيارة مفخخة بشارع جمال عبد الناصر بوسط بنغازي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء عن مصدر طبي بمستشفى الجلاء ببنغازي، وصول ثلاثة جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة بشارع جمال عبد الناصر بوسط بنغازي . وقال المصدر الطبي، إن المصابين الثلاثة إصابتهم متوسطة وسيتم إخضاهم للإسعافات الأولية. وكان شهود عيان قد أكدوا لوكالة الأنباء الليبية بوقوع انفجار إرهابي بواسطة سيارة مفخخة في جانب محل الفواح للعطور بشارع جمال عبد الناصر بوسط مدينة بنغازي.

موضوع : إصابة 3 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة وسط بنغازي

0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار

