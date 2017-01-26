إبطال مفعول أكثر من 400 عبوة ناسفة شرق حلب

تمكن سلاح الهندسة الروسي من إبطال مفعول 406 عبوات ناسفة شرق مدينة حلب السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال مركز حميميم لتنسيق الهدنة بسوريا اليوم الخميس، "بأنه تم إبطال مفعول 406 عبوات ناسفة شرق مدينة حلب السورية من قبل فريق خبراء الألغام الروس ، خلال الـ 24 الماضية" . وأضاف بيان صادر عن المركز - أوردته قناة روسيا اليوم - بأن سلاح الهندسة الروسي قام خلال الساعات الـ 24 الماضية، بتطهير 63 منزلا سكنيا و6 مساجد في شرق حلب، حيث تم إبطال مفعول 406 من العبوات الناسفة بما فيها 384 قنبلة يدوية الصنع. وأوضح البيان أنه تمت إزالة الألغام في مساحة تفوق 70 هكتارا، بما في ذلك 15 كيلومترا من الطرق السريعة، مشيرا إلى استمرار العملية. و اضاف البيان أن المركز أجرى 7 حملات إنسانية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في حلب، وتم توزيع أكثر من 4.5 طن من المساعدات الإنسانية، تضم نحو 3.2 طن من الخبز و3500 وجبة غذاء لسكان أحياء (هنانو والسكري وشيخ مقصود ) كما تلقى نحو 140 شخصا من سكان المدينة وأريافها تلقوا مساعدات طبية قدمتها فرق من الأطباء الروس.