تأجيل محاكمة معتقلي أكديم إيزيك إلى 13 مارس القادم

قرّرت محكمة الإستئناف للرباط بمدينة سلا المغربية تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "اكديم ازيك" الى 13 مارس القادم .

وعرفت محاكمة المعتقلين الصّحراويين بالرباط سلسة من التأجيلات ليشكّل قرار التأجيل الجديد الرابع من نوعه في مسار مجريات المحاكمة التي تشوبها فوضى و سوء تنظيم، حسب تقارير إعلامية. وكانت المحكمة المذكورة وفي ظلّ تعذّر حضور المعتقل السياسي، محمد الأيوبي،بسبب حالته الصحيّة المتدهورة" قررت في جلستها يوم الاثنين عزل ملفه عن باقي ملفات المعتقلين وتأجيل النظر فيه إلى تاريخ 13 من مارس القادم.

وقد أوكل ملف المعتقلين الصّحراويين لمحكمة الإستئناف بالرباط بعد أن ألغت محكمة النّقض المغربية في 27 جويلية الماضي، تحت ضغط دولي كبيرحكما نطقت به المحكمة العسكرية والذي ذهب إلى حدّ السّجن المؤبد. وكانت المحاكمة التي انطلقت يوم الإثنين الماضي قد تميزت بفرض حصار قمعي مشدد على مداخل ومحيط محكمة مدينة سلا المغربية ومنع المتضامنين الصّحراويين من حضور جلسة المحاكمة وإغراق مقرّها بالعديد من البلطجية الذين تمت الإستعانة بهم من طرف الأجهزة المغربية للتّشويش على سير الجلسات وترهيب الصّحراويين كما أوردته عدّة مصادر إعلامية.