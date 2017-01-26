19 أسيرا فلسطينا في حالة حرجة بالسجون الاسرائيلية

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن الأوضاع الصحية للأسرى المرضى القابعين في مستشفى الرملة، تزداد خطورة في ظل مماطلة مصلحة سجون الاحتلال في تقديم العلاجات اللازمة لهم، أو تحويلهم لمستشفيات مدنية لإجراء الفحوصات. وذكرت الهيئة في تقريرها أن 19 أسيرا مريضا يقبعون في المستشفى ، بينهم حالات صعبة للغاية، يتعرضون لسياسة إهمال طبي ممنهجة ومتعمدة، وأوضحت أن الأسرى يعانون من امراض مختلفة كإلتهابات وانتفاخات في الاعضاء الحيوية كالكبد والامعاء وارتفاع ضغط الدم والقلب و إلتهابات بالمفاصل والربو. وحذرت الهيئة من خطورة استمرار هذه السياسة بحق المرضى القابعين هناك ، لا سيما وأنهم يتعرضون لسلسلة من المضايقات المعيشية، كالحرمان من زيارة الأهل ومنعهم من إدخال الملابس الشتوية ، وسوء الأطعمة المقدمة لهم كما ونوعا