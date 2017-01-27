لافروف يعلن تأجيل مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل المفاوضات بشأن الأزمة السورية، والتي كان من المقرر عقدها بمدينة جنيف السويسرية في الـ 8 من فيفري المقبل إلى نهاية الشهر ذاته.

وأعبر لافروف، في مستهل اجتماعه مع بعض ممثلي المعارضة السورية في موسكو اليوم، عن أمله في "ألا تقوم الأمم المتحدة بتأخير موعد عقد المفاوضات السورية- السورية مجددا". وقال "إن الأعمال العسكرية في سوريا متوقفة في الوقت الحالي ولا توجد ذرائع لعدم الجلوس الى طاولة الحوار". وأعرب لافروف، عن اعتقاده بأن المفاوضات السورية "يجب أن تركز على مسائل محددة بينها العمل على صياغة الدستور". وأشار، إلى "أن الحديث يدور عن مقترح حول الدستور تم تسليمه للأطراف السورية دون محاولة فرضه عليها"، معربا، عن أمله في أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف. وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير خارجية روسيا ومبعوثها إلى الشرق الأوسط، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن بلاده قدمت "مشروع دستور" إلى المعارضة السورية "يتضمن مقترحات وأفكارا يمكن مناقشتها والاستفادة منها" قد تساهم فى تسوية الازمة السورية بشكل سلمي.