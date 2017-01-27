الرئيسية أخبار عربية لافروف يعلن تأجيل مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية

لافروف يعلن تأجيل مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية

  • 27/01/2017
  • النهار اون لاين
  • 632
  • 0
لافروف يعلن تأجيل مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية تحميل الملف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل المفاوضات بشأن الأزمة السورية، والتي كان من المقرر عقدها بمدينة جنيف السويسرية في الـ 8 من فيفري المقبل إلى نهاية الشهر ذاته.

 وأعبر لافروف، في مستهل اجتماعه مع بعض ممثلي المعارضة السورية في موسكو اليوم، عن أمله في "ألا تقوم الأمم المتحدة بتأخير موعد عقد المفاوضات السورية- السورية مجددا". وقال "إن الأعمال العسكرية في سوريا متوقفة في الوقت الحالي ولا توجد ذرائع لعدم الجلوس الى طاولة الحوار".  وأعرب لافروف، عن اعتقاده بأن المفاوضات السورية "يجب أن تركز على مسائل محددة بينها العمل على صياغة الدستور". وأشار، إلى "أن الحديث يدور عن مقترح حول الدستور تم تسليمه للأطراف السورية دون محاولة فرضه عليها"، معربا، عن أمله في أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف.  وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير خارجية روسيا ومبعوثها إلى الشرق الأوسط، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن بلاده قدمت "مشروع دستور" إلى المعارضة السورية "يتضمن مقترحات وأفكارا يمكن مناقشتها والاستفادة منها" قد تساهم فى تسوية الازمة السورية بشكل سلمي.

موضوع : لافروف يعلن تأجيل مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: