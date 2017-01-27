العثور على 90 جثة لإرهابيين في موقعين قصفتهما طائرات أمريكية في سرت

عثرت القوات الليبية على حوالي 90 جثة لإرهابيين في موقعين استهدفتهما ضربات جوية أمريكية مؤخرا قرب سرت حسبما أفاد به مصدر أمني ليبي أمس الخميس.

ومن جهتهم قال مسؤولون أمريكيون، أن أكثر من 80 إرهابيا، بعضهم كانوا يخططون لهجمات في أوروبا، تم القضاء عليهم قبل أسبوع عندما أسقطت قاذفات من طراز بي-2 حوالي 100 قذيفة دقيقة التوجيه على معسكرات تابعة لهم على بعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غربي سرت. وأوضح ذات المصدر، أن الضربات استهدفت إرهابيين كانوا قد فروا من سرت. إلا أنّ القوات التي تقودها كتائب مصراتة قالت إن معظم أولئك الذين عثر على جثثهم في الموقعين لم يكونوا بين أولئك الذين فروا من سرت.ولم يذكر بيان القوات تفاصيل بشأن جنسيات الإرهابيين أو الأماكن التي يعتقد أنهم كانوا موجودين فيها في السابق، لكنه قال إن حوالي 70 جثة عثر عليها في موقع واحد بينما وجدت 20 جثة في موقع آخر. ولم تتضح المسافة الفاصلة بين الموقعين.ونشرت القوات صورا لمخابئ مهجورة تغطيها الرمال والعشب وقالت إن المواقع كانت تستخدم للتدريب وإنها عثرت فيها على قذائف وأحزمة ناسفة وشراك خداعية. وأضافت ، أيضا إنها ألقت القبض على اثنين يشتبه بأنهما من الإرهابيين وقتلت 4 رفضوا الاستسلام.