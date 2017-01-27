إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية

أصيب 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في مخيم "جنين" بالضفة الغربية فجر اليوم الجمعة، كما اعتدى جنود الاحتلال الصهيوني بالضرب على شاب آخر.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم "جنين" بأكثر من 20 آلية عسكرية مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عدد من الشبان الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة 3 منهم بجروح متفاوتة فيما اعتدى الجنود الاحتلال الصهيوني على شاب رابع بالضرب، مشيرة إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. واقتحمت قوات الاحتلال أيضا فجر اليوم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية واعتقلت واحتجزت 15 شابا فلسطينيا على الأقل. وأفاد مصدر أمني، بأنها اقتحمت بلدة عزون فجرا واعتقلت واحتجزت 15 شابا على الأقل كما اعتدت بالضرب على عدد من المعتقلين كما داهمت 15 منزلا على الأقل.



