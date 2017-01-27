الرئيسية أخبار عربية الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء 153 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء 153 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

  • 27/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 168
  • 0
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء 153 وحدة استيطانية في القدس الشرقية تحميل الملف

منحت سلطات الاحتلال الصهيوني، أمس الخميس، موافقتها النهائية على بناء 153 وحدة استيطانية في حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة.

 وقال مسؤول ببلدية الاحتلال في القدس ورئيس ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء" فيها  "يستطيع المقاولون بدء البناء غدا" في اشارة الى اليوم الجمعة، حسب وسائل الاعلام.  وكانت حكومة الاحتلال قد وافقت يوم الثلاثاء الماضي على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة  بعدما أعطت الضوء الأخضر  يوم الأحد الماضي  لبناء 566 وحدة استيطانية في ثلاثة أحياء بالقدس الشرقية المحتلة.

موضوع : الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء 153 وحدة استيطانية في القدس الشرقية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: