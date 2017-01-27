الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء 153 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

منحت سلطات الاحتلال الصهيوني، أمس الخميس، موافقتها النهائية على بناء 153 وحدة استيطانية في حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة.

وقال مسؤول ببلدية الاحتلال في القدس ورئيس ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء" فيها "يستطيع المقاولون بدء البناء غدا" في اشارة الى اليوم الجمعة، حسب وسائل الاعلام. وكانت حكومة الاحتلال قد وافقت يوم الثلاثاء الماضي على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بعدما أعطت الضوء الأخضر يوم الأحد الماضي لبناء 566 وحدة استيطانية في ثلاثة أحياء بالقدس الشرقية المحتلة.