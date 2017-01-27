تفكيك خلية تابعة لداعش خططت لتنفيذ هجمات إرهابية في المغرب

تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش تتكون من 7 أفراد كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي كبير في العديد من المدن في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها، إن فرق مكافحة الإرهاب تمكنوا من إحباط مخطط إرهابي كبير لداعش وتفكيك خلية إرهابية تتكون من 7 أفراد ينشطون في العديد من المدن المغربية. وأضافت، أنه تم ضبط بحوزت الإرهابيين، مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء، و7 مسدسات وكمية من الذخيرة الحية، و4 سكاكين كبيرة الحجم، وجهازين للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى ملابس عسكرية وعصى تلسكوبية ومعدات ومواد كيميائية، بالإضافة إلى وسوائل لصناعة المتفجرات، وسترتين مزودتين بحزامين ناسفين.