بالصور.. الأبواب الزجاجية الإلكترونية للمسجد الحرام المكسوة بالذهب

تصميمات عصرية، ونقوش متنوعة احتوت عليها الأبواب الزجاجية الإلكترونية، الخاصة بتوسعة المسجد الحرام، وأوضحت الصور التي نشرها حساب مشاريع السعودية، على موقع تويتر، للأبواب الإلكترونية جمالية التصميم، مشيراً إلى أنها مكسوة بالذهب الخالص من صناعة شركة ريفا، الألمانية. وتؤمن الأبواب الزجاجية، بشكلها الخزفي بحسب مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، محمد باتين الاتصال البصري بالكعبة المشرفة، وأكد أنها ستساهم في إدارة الحشود، خلال أوقات الازدحام، ومعالجة التدفقات البشرية وتنظيمها في الدخول والخروج من التوسعة السعودية الثالثة، إلى صحن المطاف. وكانت الرئاسة العامة، لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قررت للمرة الأولى تركيب أبواب زجاجية إلكترونية، داخل محيط المسجد الحرام، تربط بين مباني التوسعة الجديدة والمباني المطلة على صحن المطاف بالحرم.