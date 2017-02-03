القضاء على 3 إرهابيين في العريش المصرية

قضت قوات الأمن المصري والجيش، اليوم الجمعة، على 3 إرهابيين أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على الطريق الدائري جنوب العريش في محافظة سيناء شمالي مصر، حسبما أفاد به مصدر أمني مصري.

وأضاف ذات المصدر، أن 3 الإرهابيين، كانوا يستقلون دراجة نارية، وقاموا بزرع عبوة ناسفة على أحد محاور الطريق الدائري جنوبي العريش.وكشف المصدر، أن القوات الأمنية كانت رصدت تحرك العناصر عند توقف الدراجة على تقاطع الطريق حيث زرعوا العبوة، وأطلقت النار عليهم، ثم قامت بتفجير العبوة الناسفة وحرق الدارجة.وللإشارة، تنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر عام 2014، مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي، وغير اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء".