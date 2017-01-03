الثلاثاء 03 جانفي 2017

الأرشيف
صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الجمارك وهذا خلال جلسة علنية جرت برئاسة محمد العربي ولد خليفة
قال امام مسجد القدس بالصنوبر البحري شرفي العاصمة الشيخ لزهر سنيقرة إن المظاهرات التي عرفتها بعض ولايات الوطن خلال الايام
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة في تعاملات البورصة الأمريكية تزامنا مع ارتفاع سعر الدولارالأمريكي، وقد تراجعت عقود خام
كشفت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، إلقاء القبض على شخص يشتبه في أنه من العناصر الرئيسية، المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة،
اجتاحت حالة من الغضب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أميركا، وذلك بعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر رجل شرطة، ويهو
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Aheba
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2017/01/03