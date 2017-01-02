الخميس 05 جانفي 2017

أويحي يكذب التقارير والتحليلات المغلوطة ضد جهاز المخابرات

في أول تعليق رسمي له حول ما يشاع بعودة الضبطية القضائية لجهاز المخابرات في نسخته الجديدة، أكد أحمد أويحي بعيدا