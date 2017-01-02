الخميس 05 جانفي 2017

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في أول تعليق رسمي له حول ما يشاع بعودة الضبطية القضائية لجهاز المخابرات في نسخته الجديدة، أكد أحمد أويحي بعيدا
كاد أحد حراس الملكة اليزابيث الثانية أن يطلق عليها النار عندما كانت تتنزه في حديقة قصر "بيكنغهام" ظنا منه أن
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في الاسواق الاسياوية وسط شكوك بألا يطبق بعض المنتجين تخفيضات الإنتاج التي جرى الإعلان عنها
لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 25 آخرون، اليوم الخميس، في إنفجار سيارة مفخخة قرب الملعب البلدي في مدينة جبلة التابعة
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اختار السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية إنديانا دان كوتس صاحب
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