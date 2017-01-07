السبت 07 جانفي 2017

تبون.. "5 مواقع على الأنترنت تنشر الإشاعات وأبناء الجزائر ماكانش اللي يلعب بيهم"

قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى المسجد الأعظم حيث كشف أن وتيرة الأشغال