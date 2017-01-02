الاثنين 09 جانفي 2017

الأرشيف
بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين برقية تعزية الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسن روحاني، إثر وفاة الرئيس
يستعدّ الجزائريون للإحتفال برأس السنة الأمازيغية 2967، المصادف لـ 12 من شهر جانفي، والتي تتوافق مع عام 2017 للميلاد،
تم العثور على جثة تعود لإمرأة، مرمية في أحد البساتين متطايرة الأطراف بأحد قرى بلدية حاسي خليفة شرق عاصمة الولاية
كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين، أن صندوق ضبط الايرادات يتوفر على قرابة 840 مليار دينار جزائري إلى
أفادت وكالة "نبأ برس" الفلسطينية اليوم الإثنين، أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلنت عن إنشاء مبنى سفارة قطرية
قالت كوريا الشمالية إنها قد تطلق صواريخ بالستية عابرة للقارات في أي وقت من أي مكان نقلاعن المسؤول الأول في
صفحة النهار على فيس بوك
قناة النهار على يوتيوب
حساب النهار على تويتر
(0 )