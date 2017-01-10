الثلاثاء 10 جانفي 2017

الرئيس الإيفواري يقيل قادة الجيش والدرك والشرطة

أكد بيان للرئاسة في كوت ديفوار، أن الرئيس الحسن واتارا، أقال قادة الجيش والشرطة والدرك بعد تمرد وحدات من الجيش