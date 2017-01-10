الثلاثاء 10 جانفي 2017

الأرشيف
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الولايات المنتدبة للهضاب العليا ستعتمد نفس الإجراءات والخطط المتبناة بالنسبة لنظيراتها في الجنوب.
يستعدّ الجزائريون للإحتفال برأس السنة الأمازيغية 2967، المصادف لـ 12 من شهر جانفي، والتي تتوافق مع عام 2017 للميلاد،
تم العثور على جثة تعود لإمرأة، مرمية في أحد البساتين متطايرة الأطراف بأحد قرى بلدية حاسي خليفة شرق عاصمة الولاية
كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين، أن صندوق ضبط الايرادات يتوفر على قرابة 840 مليار دينار جزائري إلى
دعت المملكة العربية السعودية، طهران إلى بحث ترتيبات الحج الذي قاطعته إيران العام الماضي بعد وفاة المئات في حادث تدافع
أكد بيان للرئاسة في كوت ديفوار، أن الرئيس الحسن واتارا، أقال قادة الجيش والشرطة والدرك بعد تمرد وحدات من الجيش
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