الأربعاء 11 جانفي 2017

الأرشيف
استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية و العلاقات التجارية الخارجية المجري بيتر زيجارتو،بحضور وزير
وجه صحفي النهار في الساعة الإخبارية سؤال محرج لمختص في علم الإجتماع عبد الكريم حمزاوي، أين قال الزميل ناصر للضيف
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين، أن صندوق ضبط الايرادات يتوفر على قرابة 840 مليار دينار جزائري إلى
إستهدفت قوات الإحتلال الصهيوني الواقعة شرق مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة اليوم الأربعاء، بوابل من الرصاص الحي من الرشاشات الثقيلة،
كشفت السلطات الأسترالية، أنه تم ضبط كمية من الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن عن طريق الصومال، ويشتبه أن يكون
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