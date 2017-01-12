الخميس 12 جانفي 2017

روسيا تشارك في اجتماع فيينا لمراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

أكدت روسيا، اليوم الاربعاء، مشاركتها في اجتماع مع منتجي النفط، المقرر عقده يومي 21 و22 جانفي الجاري بفيينا في النمسا،