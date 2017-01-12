الخميس 12 جانفي 2017

الأرشيف
يشارك وزير الطاقة نور الدين بوطرفة اليوم الخميس، في أشغال القمة العالمية الأولى للطاقة بأبو ظبي، أين سيعرض خلال
عاد رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، إلى عادته في استقبال الديبلوماسيين الغربيين والسفراء بشكل خاص، حيث كان
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
أكدت روسيا، اليوم الاربعاء، مشاركتها في اجتماع مع منتجي النفط، المقرر عقده يومي 21 و22 جانفي الجاري بفيينا في النمسا،
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف في وجه تلويح الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل السفارة الأمريكية
شهد البرلمان التركي عراكا عنيفا بالأيدي أدى إلى كسر أنف أحد النواب، وإلحاق خسائر كبيرة بالممتلكات، بعد الخلاف العميق الذي
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