السبت 14 جانفي 2017

السلطات التونسية تحتجز 16 صيادا مصريا في المياه الإقليمية

كشفت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم السبت، أن السلطات التونسية 16 احتجزت صيادا مصريا، بـ"تهمة الصيد غير المشروع في